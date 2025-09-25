Средний возраст выхода судей на пенсию – 53 года, – Галина Третьякова

Практика судов
25 сентября 2025
Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова опубликовала сравнение возраста выхода на пенсию различных категорий лиц.

Так, по ее данным, в целом средний возраст составляет 54 года. Получателей пенсии по возрасту – 59 лет. Получателей пенсий за выслугу лет – 53 года. Судей – 53 года. Правда, глава комитета использовала данные за 2021 год.

Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить.

«Имеет место ситуация, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в один возраст и с индексацией по одинаковому механизму.

Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности, и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», – отметила Галина Третьякова.

«Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат к денежному обеспечению за чрезмерную работу и систему, которая бы удерживала судей в отрасли», – считает она.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичное мнение Третьякова высказала на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады с участием Генерального прокурора Руслана Кравченко.

«Давайте сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45. А, как у всех граждан, пенсионный возраст – 60-65, в зависимости от общего стажа. То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров – 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры. Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно», – отметила тогда Третьякова.

Напомним, что сейчас ждет рассмотрения в Верховной Раде законопроект 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

Также в Раде зарегистрирован пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469, которым предлагается ввести для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц опорную величину.

Следует отметить, в 2025 году право на пенсию по возрасту имеют лица:

  • в 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
  • в 63 года – при наличии от 22 до 32 лет страхового стажа;
  • в 65 лет – при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа.

Автор: Наталя Мамченко

