Наїхав на дітей, які йшли до укриття — у Дніпрі залишили без змін вирок за смертельну ДТП

13:33, 27 вересня 2025
Водій, що спричинив загибель дитини у Дніпрі, відсидить більше 6 років.
Наїхав на дітей, які йшли до укриття — у Дніпрі залишили без змін вирок за смертельну ДТП
У Дніпрі залишено без змін вирок водію, який наїхав на дітей на пішохідному переході, повідомили в обласній прокуратурі.

Дніпровський апеляційний суд підтвердив законність вироку місцевому жителю, засудженому за смертельну аварію, унаслідок якої загинула малолітня дитина, а ще одна отримала тілесні ушкодження.

Суд першої інстанції визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого,  та призначив йому покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, чоловіка позбавлено права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Водій, не маючи посвідчення водія, перебуваючи за кермом автомобіля Ford Sierra, наближався до нерегульованого пішохідного переходу. Він не зупинився, щоб пропустити дітей, які перетинали дорогу дорогою до укриття навчального закладу, і здійснив наїзд на групу школярів.

У результаті ДТП 8-річний хлопчик загинув на місці, ще одна дитина того ж віку дістала травми середнього ступеня тяжкості.

Під час апеляційного розгляду сторона захисту наполягала на скасуванні вироку, однак судді відхилили ці доводи. Колегія суду погодилася з позицією прокуратури, зазначивши, що винуватість водія підтверджується зібраними та дослідженими доказами.

Таким чином вирок суду першої інстанції залишено без змін.

