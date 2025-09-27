Практика судов
Наехал на детей, которые шли к укрытию — в Днепре оставили без изменений приговор за смертельное ДТП

13:33, 27 сентября 2025
Водитель, который спровоцировал гибель ребенка в Днепре, отсидит более 6 лет.
В Днепре оставлен без изменений приговор водителю, который наехал на детей на пешеходном переходе, сообщили в областной прокуратуре.

Днепровский апелляционный суд подтвердил законность приговора местному жителю, осужденному за смертельную аварию, в результате которой погиб малолетний ребенок, а еще один получил телесные повреждения.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, мужчина лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Водитель, не имея водительского удостоверения, находясь за рулем автомобиля Ford Sierra, приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. Он не остановился, чтобы пропустить детей, которые пересекали дорогу до укрытия учебного заведения, и совершил наезд на группу школьников.

В результате ДТП 8-летний мальчик погиб на месте, еще один ребенок того же возраста получил травмы средней степени тяжести.

Во время апелляционного разбирательства сторона защиты настаивала на отмене приговора, однако судьи отклонили эти доводы. Коллегия суда согласилась с позицией прокуратуры, отметив, что виновность водителя подтверждается собранными и исследованными доказательствами.

Таким образом, приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

