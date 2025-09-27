У Пенсійному фонді пояснили, чи має право опікун на виплати, якщо племінниця працевлаштувалась

За яких умов держава припиняє виплату опікунам — пояснили у ПФУ.

В Україні опікуни мають право на щомісячну державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Проте Пенсійний фонд нагадує, що у певних випадках виплата цієї допомоги може бути припинена, зокрема й у разі працевлаштування підопічної дитини.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається строком на 12 місяців із місяця звернення. Виплата здійснюється щомісячно до досягнення дитиною 18-річного віку, а після завершення призначеного строку допомога продовжується автоматично, без повторного звернення. Таким чином, держава гарантує неперервність фінансової підтримки для опікунів, які піклуються про дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Разом із тим законодавством визначено чіткий перелік підстав, за яких виплата припиняється. Це може статися у випадку:

звільнення опікуна чи піклувальника;

усиновлення дитини або її повернення біологічним батькам;

досягнення дитиною 18-річного віку;

працевлаштування чи вступу у шлюб неповнолітньої дитини;

набуття нею повної цивільної дієздатності;

влаштування на повне державне утримання

Таким чином, у ситуації, коли племінниця чи інша дитина під опікою офіційно працевлаштовується, виплата допомоги опікуну підлягає припиненню. Це пояснюється тим, що після отримання статусу працевлаштованої неповнолітньої дитина здатна самостійно забезпечувати власні потреби, а отже, державна фінансова підтримка втрачає свою актуальність.

