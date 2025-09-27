Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, имеет ли право опекун на выплаты, если племянница трудоустроилась

15:03, 27 сентября 2025
При каких условиях государство прекращает выплату опекунам — объяснили в ПФУ.
В Украине опекуны имеют право на ежемесячную государственную помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Однако Пенсионный фонд напоминает, что в некоторых случаях выплата этой помощи может быть прекращена, в частности и в случае трудоустройства подопечного ребенка.

Помощь на детей, которые находятся под опекой или попечительством, назначается сроком на 12 месяцев с месяца обращения. Выплата осуществляется ежемесячно до достижения ребенком 18-летнего возраста, а после окончания назначенного срока помощь продлевается автоматически, без повторного обращения. Таким образом, государство гарантирует непрерывность финансовой поддержки для опекунов, которые заботятся о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки.

Вместе с тем законодательством определен четкий перечень оснований, при которых выплата прекращается. Это может произойти в случае:

  • освобождения опекуна или попечителя;
  • усыновления ребенка или его возвращения биологическим родителям;
  • достижения ребенком 18-летнего возраста;
  • трудоустройства или вступления в брак несовершеннолетнего ребенка;
  • приобретения им полной гражданской дееспособности;
  • устройства на полное государственное обеспечение.

Таким образом, в ситуации, когда племянница или другой ребенок под опекой официально трудоустраивается, выплата помощи опекуну подлежит прекращению. Это объясняется тем, что после получения статуса трудоустроенного несовершеннолетний ребенок способен самостоятельно обеспечивать собственные потребности, а значит, государственная финансовая поддержка теряет свою актуальность.

Пенсионный фонд

