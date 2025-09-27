Практика судів
Нацгвардія запроваджує новий формат комунікації з командирами рот — через відеоконференції

14:45, 27 вересня 2025
Нацгвардія запровадила регулярні відеоконференції з командирами рот, щоб швидше реагувати на потреби підрозділів та вдосконалювати систему підготовки військових.
Національна гвардія України запроваджує новий формат прямої комунікації з командирами рот – у вигляді відеоконференції з метою найшвидшого реагування на потреби підрозділів. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Зокрема, цього тижня за дорученням командувача офіцери департаменту професійної підготовки (J-7) Головного управління НГУ провели відеоконференцію з командирами рот бригад оперативного та спеціального призначення.

Ключовою темою зустрічі стала організація професійної підготовки у підрозділах, які виконують бойові завдання. Окрема увага була приділена підготовці новобранців у навчальних центрах, використанню сучасних технологій, тренажерів, безпілотників, засобів РЕБ і систем моделювання бою.

Командири рот поділилися своїми пропозиціями щодо вдосконалення навчальних програм, зокрема адаптації модулів базової підготовки.

За словами Півненка, під час формування навчальних планів враховуються бойовий досвід воїнів, відгуки командирів та напрацювання партнерів.

Такі заходи дають змогу отримувати зворотний зв’язок безпосередньо від ротної ланки та системно вдосконалювати процес підготовки.

«Наша комунікація з ротною ланкою ґрунтується на відкритості, послідовності та швидкому обміні інформацією. Такий підхід стає дієвим у вирішенні нагальних потреб командирів і особового складу.

Зустрічі у такому форматі відбуватимуться надалі й з представниками інших ланок, фахівцями та керівниками служб і напрямків», — вказав командувач НГУ.

