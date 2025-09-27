Практика судов
Нацгвардия внедряет новый формат коммуникации с командирами рот — через видеоконференции

14:45, 27 сентября 2025
Нацгвардия внедрила регулярные видеоконференции с командирами рот, чтобы быстрее реагировать на потребности подразделений и совершенствовать систему подготовки военных.
Национальная гвардия Украины внедряет новый формат прямой коммуникации с командирами рот – в виде видеоконференции с целью максимально быстрого реагирования на потребности подразделений. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

В частности, на этой неделе по поручению командующего офицеры департамента профессиональной подготовки (J-7) Главного управления НГУ провели видеоконференцию с командирами рот бригад оперативного и специального назначения.

Ключевой темой встречи стала организация профессиональной подготовки в подразделениях, которые выполняют боевые задачи. Отдельное внимание было уделено подготовке новобранцев в учебных центрах, использованию современных технологий, тренажеров, беспилотников, средств РЭБ и систем моделирования боя.

Командиры рот поделились своими предложениями относительно усовершенствования учебных программ, в частности адаптации модулей базовой подготовки.

По словам Пивненко, при формировании учебных планов учитывается боевой опыт воинов, отзывы командиров и наработки партнеров.

Такие мероприятия позволяют получать обратную связь непосредственно от ротного звена и системно совершенствовать процесс подготовки.

«Наша коммуникация с ротным звеном основывается на открытости, последовательности и быстром обмене информацией. Такой подход становится действенным в решении актуальных потребностей командиров и личного состава.

Встречи в таком формате будут проводиться и далее — с представителями других звеньев, специалистами и руководителями служб и направлений», — указал командующий НГУ.

