В Україну йдуть дощі — синоптики попередили про зміну погоди

Очікується атмосферний фронт з опадами.

Цими вихідними українцям варто готуватися до різкої зміни погодних умов. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, очікуються як заморозки, так і дощі, а вже на початку наступного тижня — зниження денної температури.

У суботу, 27 вересня, по всій країні утримається суха погода. Вночі можливі заморозки, окрім південних областей. Денна температура становитиме +12…+17 градусів, на півдні — до +19.

У неділю, 28 вересня, ситуація зміниться: через північно-східний атмосферний фронт дощі пройдуть у північних, західних регіонах, а також у Черкаській та Вінницькій областях. На решті території опадів не прогнозується. Температура вдень коливатиметься від +10…+14 на півночі та в центрі, +13…+17 на заході до +14…+19 у східних і південних областях.

У Києві субота буде сухою та прохолодною. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+5 градусів, місцями можливі заморозки до -3. Вдень повітря прогріється до +16. У неділю столицю накриє атмосферний фронт: очікується хмарність, дощ і зниження температури — вдень лише близько +12.

Наприкінці вересня, 29–30 числа, кількість опадів зросте. Ночі стануть теплішими, але денна температура ще трохи знизиться.

