Практика судов
  1. В Украине

В Украине идут дожди — синоптики предупредили об изменении погоды

14:27, 27 сентября 2025
Ожидается атмосферный фронт с осадками.
В Украине идут дожди — синоптики предупредили об изменении погоды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В эти выходные украинцам следует готовиться к резкому изменению погодных условий. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ожидаются как заморозки, так и дожди, а уже в начале следующей недели снижение дневной температуры.

В субботу, 27 сентября, по всей стране сохранится сухая погода. Ночью возможны заморозки, кроме южных областей. Дневная температура составит +12…+17 градусов, на юге – до +19.

В воскресенье, 28 сентября ситуация изменится: через северо-восточный атмосферный фронт дожди пройдут в северных, западных регионах, а также в Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории осадки не прогнозируется. Температура днем ​​будет колебаться от +10...+14 на севере и в центре, +13...+17 на западе до +14...+19 в восточных и южных областях.

В Киеве суббота будет сухой и прохладной. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+5 градусов, местами возможны заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +16. В воскресенье столицу накроет атмосферный фронт: ожидается облачность, дождь и понижение температуры — днем ​​около +12.

В конце сентября, 29-30 числа, количество осадков вырастет. Ночи станут теплее, но дневная температура еще немного снизится.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

Средний возраст выхода судей на пенсию – 53 года, – Галина Третьякова

Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В Верховной Раде предлагают предоставлять народным депутатам государственную охрану в случае наличия угроз их жизни

Законопроектом предлагается разрешить народным депутатам инициировать вопрос о необходимости обеспечения их безопасности перед главой Верховной Рады в случае наличия угрозы жизни или здоровью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва