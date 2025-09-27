В Украине идут дожди — синоптики предупредили об изменении погоды

Ожидается атмосферный фронт с осадками.

В эти выходные украинцам следует готовиться к резкому изменению погодных условий. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ожидаются как заморозки, так и дожди, а уже в начале следующей недели снижение дневной температуры.

В субботу, 27 сентября, по всей стране сохранится сухая погода. Ночью возможны заморозки, кроме южных областей. Дневная температура составит +12…+17 градусов, на юге – до +19.

В воскресенье, 28 сентября ситуация изменится: через северо-восточный атмосферный фронт дожди пройдут в северных, западных регионах, а также в Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории осадки не прогнозируется. Температура днем ​​будет колебаться от +10...+14 на севере и в центре, +13...+17 на западе до +14...+19 в восточных и южных областях.

В Киеве суббота будет сухой и прохладной. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+5 градусов, местами возможны заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +16. В воскресенье столицу накроет атмосферный фронт: ожидается облачность, дождь и понижение температуры — днем ​​около +12.

В конце сентября, 29-30 числа, количество осадков вырастет. Ночи станут теплее, но дневная температура еще немного снизится.

