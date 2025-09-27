Практика судів
На Рівненщині чоловік «продавав» допомогу в складанні іспиту на права за 10 тисяч гривень

13:51, 27 вересня 2025
Чоловік за 10 тисяч гривень пообіцяв посприяти у складанні іспиту та отриманні водійського посвідчення.
У Рівненській області правоохоронці задокументували злочинну діяльність 40-річного жителя міста Корець, який за 10 тисяч гривень пообіцяв посприяти у складанні іспиту та отриманні водійського посвідчення. Про це повідомляє поліція регіону.

Ще у березні цього року чоловік познайомився з 23-річною рівнянкою, яка хотіла отримати водійське посвідчення. Він запевнив її, що має зв’язки у регіональному сервісному центрі та може «вирішити питання» за грошову винагороду.

У вересні під час телефонної розмови фігурант дав дівчині детальні інструкції. Виконавши їх, вона склала практичний іспит, а того ж дня передала посереднику 10 тисяч гривень.

Слідчі повідомили 40-річному кореччанину про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

