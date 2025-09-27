В Ровенской области мужчина «продавал» помощь в сдаче экзамена на права за 10 тысяч гривен

Мужчина за 10 тысяч гривен пообещал посодействовать в сдаче экзамена и получении водительского удостоверения.

В Ровенской области правоохранители задокументировали преступную деятельность 40-летнего жителя города Корец, который за 10 тысяч гривен пообещал посодействовать в сдаче экзамена и получении водительского удостоверения. Об этом сообщает полиция региона.

Еще в марте этого года мужчина познакомился с 23-летней ровенчанкой, которая хотела получить водительское удостоверение. Он уверил ее, что имеет связи в региональном сервисном центре и может «решить вопрос» за денежное вознаграждение.

В сентябре во время телефонного разговора фигурант дал девушке подробные инструкции. Выполнив их, она сдала практический экзамен, а в тот же день передала посреднику 10 тысяч гривен.

Следователи сообщили 40-летнему кореччанину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и обещании осуществить влияние за предоставление такой выгоды).

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

