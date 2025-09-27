Пішов з життя суддя Харківського апеляційного господарського суду у відставці, Заслужений юрист України Володимир Афанасьєв

Володимир Афанасьєв відійшов у засвіти на 76-му році життя.

Фото: Східний апеляційний господарський суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 76-му році життя відійшов у засвіти Володимир Афанасьєв — суддя Харківського апеляційного господарського суду у відставці, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України. Про це повідили у Східному апеляційному господарському суді.

"Колектив Східного апеляційного господарського суду висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Володимира Вікторовича та поділяє біль тяжкої втрати", - розповіли у суді.

Як повідомляється, близько 40 років Володимир Афанасьєв присвятив роботі у сфері права, з них на посаді судді – 27.

Протягом 1976 – 1997 років працював народним суддею, головою Ленінського районного народного суду міста Харкова, начальником управління юстиції в Харківській області.

У 1995 році успішно захистив дисертацію і йому було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук, а у 1996 році – присвоєно вчене звання доцента. З 2002 – 2014 роки працював суддею Харківського апеляційного господарського суду, з 2008 по 2013 роки також обіймав посаду заступника голови суду.

Після виходу у відставку Афанасьєв продовжив викладацьку діяльність у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

За вагомий особистий внесок у здійснення правосуддя, захист конституційних прав і свобод громадян, високу професійну майстерність Указом Президента України від 15 грудня 2009 року № 1053/2009 йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Афанасьєва.