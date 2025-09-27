Практика судов
Ушел из жизни судья Харьковского апелляционного хозяйственного суда в отставке, Заслуженный юрист Украины Владимир Афанасьев

15:21, 27 сентября 2025
Владимир Афанасьев ушёл из жизни на 76-м году.
Фото: Восточный апелляционный хозяйственный суд
На 76-м году жизни ушёл из жизни Владимир Афанасьев — судья Харьковского апелляционного хозяйственного суда в отставке, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Украины. Об этом сообщили в Восточном апелляционном хозяйственном суде.

"Коллектив Восточного апелляционного хозяйственного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Викторовича и разделяет боль тяжёлой утраты", — рассказали в суде.

Как сообщается, около 40 лет Владимир Афанасьев посвятил работе в сфере права, из них 27 — на должности судьи.

В течение 1976 – 1997 годов работал народным судьёй, председателем Ленинского районного народного суда города Харькова, начальником управления юстиции в Харьковской области.

В 1995 году успешно защитил диссертацию и ему была присуждена учёная степень кандидата юридических наук, а в 1996 году — присвоено учёное звание доцента. С 2002 по 2014 годы работал судьёй Харьковского апелляционного хозяйственного суда, с 2008 по 2013 годы также занимал должность заместителя председателя суда.

После выхода в отставку Афанасьев продолжил преподавательскую деятельность в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

За весомый личный вклад в осуществление правосудия, защиту конституционных прав и свобод граждан, высокое профессиональное мастерство Указом Президента Украины от 15 декабря 2009 года № 1053/2009 ему присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Украины».

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Афанасьева.

