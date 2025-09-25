Практика судів
Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

14:38, 25 вересня 2025
Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.
Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні
Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду прийняла до розгляду питання про допустимість доказів у кримінальних провадженнях, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися (справа №638/18926/2).

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 5 ст. 111-1 КК. У касаційній скарзі захисник вказує, що у кримінальному провадженні №1 від 29.08.2023 за обвинуваченням засудженого, було використано докази, які опинилися у результаті виділення в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №2 від 14.12.2022, які у свою чергу з’явилися у кримінальному провадженні у результаті тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №3 від 19.08.2022.

Таким чином, основні письмові доказами у цьому кримінальному провадженні здобуті стороною обвинувачення в ході досудового розслідування іншого кримінального провадження.

Позиція Касаційного кримінального суду

Кримінальне провадження передано на розгляд Об’єднаної палати ККС ВС. Підставою передачі кримінального провадження на розгляд ОП ККС ВС стала необхідність відступити від висновків колегії суддів Першої судової палати ККС ВС, зроблених у постанові від 28.04.2025 (справа № 129/3193/19).

В обґрунтування позиції колегія суддів ККС вказала, що ВС вже вирішував процесуальні питання щодо допустимості доказів у кримінальних провадженнях, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з них не виділялися.

Так, у постанові Третьої судової палати ККС від 7.12.2022 у справі № 180/620/20 колегія суддів дійшла висновку, що обраний стороною обвинувачення спосіб залучення доказів та процесуальних документів, на підставі яких проводилися слідчі (розшукові) дії, у результаті проведення яких було отримано докази, не є досконалим з точки зору юридичної процедури, оскільки за своїм функціональним призначенням регламентований Главою 15 КПК тимчасовий доступ до предметів і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, спрямованим на збирання доказів, а не способом долучення окремих матеріалів з одного кримінального провадження до іншого.

Проте наявність у цьому провадженні звернення сторони обвинувачення до судді місцевого суду, до повноважень якого належить здійснення в порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, яким відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК є слідчий суддя, та судового рішення, яким надавався доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №1, для їх долучення до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №2, нівелює недосконалість юридичної процедури долучення матеріалів з іншого кримінального провадження до провадження, яке в цьому випадку є предметом касаційної перевірки.

Натомість колегія суддів Першої судової палати ККС зазначила, що спосіб долучення доказів, здобутих в результаті проведення слідчих дій під час досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні, а саме у провадженні на підставі статей 163, 164 КПК не є отриманням таких доказів у порядку, встановленому цим Кодексом, оскільки цей спосіб стосується не збирання доказів, а заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до положень Глави 10 КПК.

Таким чином, рішення судів про визнання доказів, які були здобуті хоч і за допомогою рішення слідчого судді, але у спосіб, визначений кримінальним процесуальним законом як захід забезпечення кримінального провадження, належними та допустимими не відповідає вимогам КПК та є передчасним (постанова колегії суддів ККС від 28.04.2025 (справа №129/3193/19).

Колегія суддів Третьої судової палати ККС не може погодитися з таким категоричним висновком колегії суддів Першої судової палати ККС та вважає, що від нього слід відступити.

Автор: Наталя Мамченко

