Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда приняла к рассмотрению вопрос о допустимости доказательств в уголовных производствах, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись (дело №638/18926/2).

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 5 ст. 111-1 УК. В кассационной жалобе защитник указывает, что в уголовном производстве №1 от 29.08.2023 по обвинению осужденного, были использованы доказательства, которые оказались в результате выделения в отдельное производство из материалов уголовного производства №2 от 14.12.2022, которые, в свою очередь, появились в уголовном производстве в результате временного доступа к материалам уголовного производства №3 от 19.08.2022.

Таким образом, основные письменные доказательства в этом уголовном производстве получены стороной обвинения в ходе досудебного расследования другого уголовного производства.

Позиция Кассационного уголовного суда

Уголовное производство передано на рассмотрение Объединенной палаты (ОП) КУС ВС. Основанием передачи уголовного производства на рассмотрение ОП КУС ВС стала необходимость отступить от выводов коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС, сделанных в постановлении от 28.04.2025 (дело № 129/3193/19).

В обоснование своей позиции коллегия судей КУС указала, что ВС уже решал процессуальные вопросы относительно допустимости доказательств в уголовных производствах, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

Так, в постановлении Третьей судебной палаты КУС от 7.12.2022 по делу № 180/620/20 коллегия судей пришла к выводу, что избранный стороной обвинения способ привлечения доказательств и процессуальных документов, на основании которых проводились следственные (розыскные) действия, в результате проведения которых были получены доказательства, не является совершенным с точки зрения юридической процедуры, поскольку по своему функциональному назначению регламентированный Главой 15 УПК временный доступ к предметам и документам является мерой обеспечения уголовного производства, направленной на собирание доказательств, а не способом приобщения отдельных материалов из одного уголовного производства к другому.

Однако наличие в этом производстве обращения стороны обвинения к судье местного суда, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном УПК, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, которым в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК является следственный судья, и судебного решения, которым предоставлялся доступ к материалам уголовного производства, внесенного в ЕРДР под №1, для их приобщения к уголовному производству, внесенному в ЕРДР под №2, нивелирует несовершенство юридической процедуры приобщения материалов из другого уголовного производства к производству, которое в данном случае является предметом кассационной проверки.

Зато коллегия судей Первой судебной палаты КУС отметила, что способ приобщения доказательств, полученных в результате проведения следственных действий во время досудебного расследования в другом уголовном производстве, а именно в производстве на основании статей 163, 164 УПК не является получением таких доказательств в порядке, установленном этим Кодексом, поскольку этот способ относится не к собиранию доказательств, а к мерам обеспечения уголовного производства в соответствии с положениями Главы 10 УПК.

Таким образом, решения судов о признании доказательств, которые были получены хоть и с помощью решения следственного судьи, но способом, определенным уголовным процессуальным законом как мера обеспечения уголовного производства, надлежащими и допустимыми не соответствует требованиям УПК и является преждевременным (постановление коллегии судей КУС от 28.04.2025 (дело №129/3193/19).

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС не может согласиться с таким категорическим выводом коллегии судей Первой судебной палаты КУС и считает, что от него следует отступить.

Автор: Наталя Мамченко

