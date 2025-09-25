Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

14:38, 25 сентября 2025
Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.
Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда приняла к рассмотрению вопрос о допустимости доказательств в уголовных производствах, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись (дело №638/18926/2).

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 5 ст. 111-1 УК. В кассационной жалобе защитник указывает, что в уголовном производстве №1 от 29.08.2023 по обвинению осужденного, были использованы доказательства, которые оказались в результате выделения в отдельное производство из материалов уголовного производства №2 от 14.12.2022, которые, в свою очередь, появились в уголовном производстве в результате временного доступа к материалам уголовного производства №3 от 19.08.2022.

Таким образом, основные письменные доказательства в этом уголовном производстве получены стороной обвинения в ходе досудебного расследования другого уголовного производства.

Позиция Кассационного уголовного суда

Уголовное производство передано на рассмотрение Объединенной палаты (ОП) КУС ВС. Основанием передачи уголовного производства на рассмотрение ОП КУС ВС стала необходимость отступить от выводов коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС, сделанных в постановлении от 28.04.2025 (дело № 129/3193/19).

В обоснование своей позиции коллегия судей КУС указала, что ВС уже решал процессуальные вопросы относительно допустимости доказательств в уголовных производствах, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

Так, в постановлении Третьей судебной палаты КУС от 7.12.2022 по делу № 180/620/20 коллегия судей пришла к выводу, что избранный стороной обвинения способ привлечения доказательств и процессуальных документов, на основании которых проводились следственные (розыскные) действия, в результате проведения которых были получены доказательства, не является совершенным с точки зрения юридической процедуры, поскольку по своему функциональному назначению регламентированный Главой 15 УПК временный доступ к предметам и документам является мерой обеспечения уголовного производства, направленной на собирание доказательств, а не способом приобщения отдельных материалов из одного уголовного производства к другому.

Однако наличие в этом производстве обращения стороны обвинения к судье местного суда, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном УПК, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, которым в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК является следственный судья, и судебного решения, которым предоставлялся доступ к материалам уголовного производства, внесенного в ЕРДР под №1, для их приобщения к уголовному производству, внесенному в ЕРДР под №2, нивелирует несовершенство юридической процедуры приобщения материалов из другого уголовного производства к производству, которое в данном случае является предметом кассационной проверки.

Зато коллегия судей Первой судебной палаты КУС отметила, что способ приобщения доказательств, полученных в результате проведения следственных действий во время досудебного расследования в другом уголовном производстве, а именно в производстве на основании статей 163, 164 УПК не является получением таких доказательств в порядке, установленном этим Кодексом, поскольку этот способ относится не к собиранию доказательств, а к мерам обеспечения уголовного производства в соответствии с положениями Главы 10 УПК.

Таким образом, решения судов о признании доказательств, которые были получены хоть и с помощью решения следственного судьи, но способом, определенным уголовным процессуальным законом как мера обеспечения уголовного производства, надлежащими и допустимыми не соответствует требованиям УПК и является преждевременным (постановление коллегии судей КУС от 28.04.2025 (дело №129/3193/19).

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС не может согласиться с таким категорическим выводом коллегии судей Первой судебной палаты КУС и считает, что от него следует отступить.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд УПК кодекс уголовное производство КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Средний возраст выхода судей на пенсию – 53 года, – Галина Третьякова

Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду