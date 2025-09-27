Податкова пояснила, з якими копалинами ФОП можуть працювати на спрощеній системі

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало: фізичні особи-підприємці, які займаються видобутком чи реалізацією корисних копалин, не можуть бути платниками єдиного податку, за винятком випадків, коли йдеться про копалини місцевого значення.
Водночас ці обмеження не поширюються на платників єдиного податку третьої групи – е-резидентів.
Які копалини належать до місцевого значення
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, до переліку корисних копалин місцевого значення входять:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.