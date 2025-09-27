Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснила, з якими копалинами ФОП можуть працювати на спрощеній системі

13:15, 27 вересня 2025
Які корисні копалини належать до копалин місцевого значення, при реалізації яких ФОП мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало: фізичні особи-підприємці, які займаються видобутком чи реалізацією корисних копалин, не можуть бути платниками єдиного податку, за винятком випадків, коли йдеться про копалини місцевого значення.

Водночас ці обмеження не поширюються на платників єдиного податку третьої групи – е-резидентів.

Які копалини належать до місцевого значення

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, до переліку корисних копалин місцевого значення входять:

  • сировина для хімічних меліорантів ґрунтів: вапняк, гіпс, гажа, сапропель;
  • сировина для будівельного вапна та гіпсу: гіпс, крейда, вапняк;
  • піщана сировина: пісок;
  • цегельно-черепична та для земляних робіт: суглинок, супісок;
  • інші корисні копалини, не включені до переліку загальнодержавного значення.

