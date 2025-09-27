Податкова пояснила, з якими копалинами ФОП можуть працювати на спрощеній системі

Які корисні копалини належать до копалин місцевого значення, при реалізації яких ФОП мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало: фізичні особи-підприємці, які займаються видобутком чи реалізацією корисних копалин, не можуть бути платниками єдиного податку, за винятком випадків, коли йдеться про копалини місцевого значення.

Водночас ці обмеження не поширюються на платників єдиного податку третьої групи – е-резидентів.

Які копалини належать до місцевого значення

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, до переліку корисних копалин місцевого значення входять:

сировина для хімічних меліорантів ґрунтів: вапняк, гіпс, гажа, сапропель;

сировина для будівельного вапна та гіпсу: гіпс, крейда, вапняк;

піщана сировина: пісок;

цегельно-черепична та для земляних робіт: суглинок, супісок;

інші корисні копалини, не включені до переліку загальнодержавного значення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.