Налоговая объяснила, с какими ископаемыми ФЛП могут работать на упрощенной системе

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило: физические лица-предприниматели, которые занимаются добычей или реализацией полезных ископаемых, не могут быть плательщиками единого налога, за исключением случаев, когда речь идет о полезных ископаемых местного значения.
В то же время эти ограничения не распространяются на плательщиков единого налога третьей группы – е-резидентов.
Какие ископаемые относятся к местному значению
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 827 от 12 декабря 1994 года, к перечню полезных ископаемых местного значения относятся:
