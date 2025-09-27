Налоговая объяснила, с какими ископаемыми ФЛП могут работать на упрощенной системе

Какие полезные ископаемые относятся к ископаемым местным значениям, при реализации которых ФЛП имеют право находиться на упрощенной системе налогообложения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило: физические лица-предприниматели, которые занимаются добычей или реализацией полезных ископаемых, не могут быть плательщиками единого налога, за исключением случаев, когда речь идет о полезных ископаемых местного значения.

В то же время эти ограничения не распространяются на плательщиков единого налога третьей группы – е-резидентов.

Какие ископаемые относятся к местному значению

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 827 от 12 декабря 1994 года, к перечню полезных ископаемых местного значения относятся:

сырье для химических мелиорантов почв: известняк, гипс, гажа, сапропель;

сырье для строительной извести и гипса: гипс, мел, известняк;

песчаное сырье: песок;

кирпично-черепичное и для земляных работ: суглинок, супесь;

другие полезные ископаемые, не включенные в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.