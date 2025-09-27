Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен о дронах: В этом нет ничего нового или тревожного

В МИД Финляндии отметили, что оснований для серьезного беспокойства нет.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что после очередного инцидента с неизвестными беспилотниками в Дании оснований для "серьезного беспокойства" нет. Об этом сообщает Yle.

"В принципе, в этом нет ничего нового или тревожного, если только не окажется, что это происходит систематически и что за этим стоит кто-то, кто стремится повлиять на наше общество", - сказала она.

Министр добавила, что инцидент расследуется, и органы власти как Финляндии, так и Дании имеют широкие полномочия.

Валтонен рассказала, что обсудила ситуацию с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

"Пока нет оснований для серьезного беспокойства", - добавила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники.

В ночь на 23 сентября в Дании и Норвегии временно закрывали крупные аэропорты после обнаружения неизвестных дронов.

В ночь с 25 на 26 сентября в Швеции были замечены две неизвестные дроны недалеко от военно-морской базы.

