Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен про дрони: В цьому немає нічого нового чи тривожного

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що після чергового інциденту з невідомими безпілотниками в Данії підстав для "серйозного занепокоєння" немає. Про це повідомляє Yle.

"У принципі, в цьому немає нічого нового чи тривожного, якщо тільки не виявиться, що це відбувається більш систематично і що за цим стоїть хтось, хто прагне вплинути на наше суспільство", – сказала вона.

Міністерка додала, що інцидент розслідується, й органи влади як Фінляндії, так і Данії мають широкі повноваження.

Валтонен розповіла, що обговорила ситуацію з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

"Наразі немає підстав для серйозного занепокоєння", – додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники.

В ніч на 23 вересня у Данії та Норвегії тимчасово закривали великі аеропорти після виявлення невідомих дронів.

В ніч з 25 на 26 вересня у Швеції були помічені два невідомі дрони неподалік військово-морської бази.

