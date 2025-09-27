В Гоструда объяснили, может ли работодатель избежать штрафов за задержку зарплаты во время военного положения

Работодателя не будут штрафовать за задержку зарплаты, если он докажет, что она произошла из-за боевых действий.

В Гоструда напоминают, что в Украине законом предусмотрено, что заработная плата должна выплачиваться минимум дважды в месяц, и это является общей нормой трудовых отношений. В то же время в период военного положения действуют форс-мажорные обстоятельства, которые могут влиять на исполнение этой обязанности.

Если зарплата выплачивается через банковские учреждения, риск задержки значительно меньше, чем при расчетах через кассу предприятия. Согласно статье 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель обязан делать все возможное, чтобы работники вовремя получали свои выплаты.

Вместе с тем, закон предусматривает, что ответственность за нарушение сроков оплаты труда не наступает, если работодатель докажет, что задержка возникла из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Таким образом, своевременность выплаты зарплаты напрямую зависит как от возможностей работодателя, так и внешних условий, в которых он работает.

Как оплачивать работу в выходные дни во время военного положения?

Гоструд отмечает, что согласно части 6 статьи 6 Закона Украины №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», во время действия военного положения нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины не применяются. Это означает, что официальными выходными днями по-прежнему остаются только суббота и воскресенье.

В случае когда работодатель устанавливает норму продолжительности рабочего времени, превышающую общепринятую согласно действующему законодательству, такой труд должен оплачиваться с соответствующим повышением — пропорционально превышению объема проделанной работы. Это обеспечивает сохранение справедливого подхода к оплате труда в условиях особого режима.

Следовательно, исполнение трудовых обязанностей в выходные дни во время военного положения компенсируется так же, как и в мирное время. Работник имеет право выбора формы компенсации – либо предоставление другого дня отдыха (так называемый отгул), либо выплата денежной компенсации в двойном размере.

Выбор конкретного вида компенсации согласовывается между работником и работодателем до издания соответствующего приказа. Важно, что именно работник имеет право выбирать удобный для себя вариант компенсации, гарантирующий соблюдение его трудовых прав даже в условиях чрезвычайной ситуации.

