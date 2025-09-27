Практика судів
У Держпраці пояснили, чи може роботодавець уникнути штрафів за затримку зарплати під час воєнного стану

22:37, 27 вересня 2025
Роботодавця не штрафуватимуть за затримку зарплати, якщо він доведе, що вона сталася через бойові дії.
У Держпраці нагадують, що в Україні законом передбачено, що заробітна плата має виплачуватися щонайменше двічі на місяць, і це є загальною нормою трудових відносин. Водночас у період воєнного стану діють форс-мажорні обставини, які можуть впливати на виконання цього обов’язку.

Якщо зарплата виплачується через банківські установи, ризик затримки значно менший, ніж у випадку розрахунків через касу підприємства. Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець зобов’язаний робити все можливе, аби працівники вчасно отримували свої виплати.

Разом з тим закон передбачає, що відповідальність за порушення строків оплати праці не настає, якщо роботодавець доведе, що затримка виникла через бойові дії або інші обставини непереборної сили.

Таким чином, своєчасність виплати зарплати напряму залежить як від можливостей роботодавця, так і від зовнішніх умов, у яких він працює.

Як оплачувати роботу у вихідні дні під час воєнного стану?

Держпраці зазначає, що згідно з частиною 6 статті 6 Закону України №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», під час дії воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Це означає, що офіційними вихідними днями, як і раніше, залишаються лише субота та неділя.

У випадку, коли роботодавець встановлює норму тривалості робочого часу, що перевищує загальноприйняту згідно з чинним законодавством, така праця має оплачуватися із відповідним підвищенням — пропорційно до перевищення обсягу виконаної роботи. Це забезпечує збереження справедливого підходу до оплати праці в умовах особливого режиму.

Отже, виконання трудових обов’язків у вихідні дні під час воєнного стану компенсується так само, як і в мирний час. Працівник має право вибору форми компенсації — або надання іншого дня відпочинку (так званий відгул), або виплата грошової компенсації у подвійному розмірі.

Вибір конкретного виду компенсації узгоджується між працівником і роботодавцем до видання відповідного наказу. Важливо, що саме працівник має право обирати зручний для себе варіант компенсації, що гарантує дотримання його трудових прав навіть в умовах надзвичайної ситуації.

