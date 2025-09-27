Директор больницы нанесла бюджету общины ущерб почти на 1,8 млн грн.

В Вараше на Ровенщине директора больницы будут судить за переплату почти 1,8 млн грн при закупке кислородной станции, сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что в 2021 году должностное лицо, ответственное за закупку оборудования для больницы, допустило приобретение кислородной станции по значительно завышенной цене. Экспертиза подтвердила: переплата составила почти 1,8 млн грн, выделенных из бюджета общины.

Действия директора квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество обвиняемой наложен арест.

Женщине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, а также возможное дополнительное наказание – запрет занимать определенные должности до 3 лет и штраф от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

