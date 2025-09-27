Переплата у 1,8 млн грн за кисневу станцію — на Рівненщині директорка медзакладу постане перед судом

Директорка лікарні завдала бюджету громади збитків на майже 1,8 млн грн.

У Вараші на Рівненщині директорку лікарні судитимуть за переплату майже 1,8 млн грн при закупівлі кисневої станції, повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що у 2021 році посадовиця, відповідальна за закупівлю обладнання для лікарні, допустила придбання кисневої станції за значно завищеною ціною. Експертиза підтвердила: переплата склала майже 1,8 млн грн, які були виділені з бюджету громади.

Дії директорки кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Щоб забезпечити відшкодування збитків, на майно обвинуваченої накладено арешт.

Жінці загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, а також можливе додаткове покарання — заборона обіймати певні посади до 3 років та штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

