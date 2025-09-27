Практика судов
Владимир Зеленский: если РФ угрожает блекаутом Киеву, Москва также останется без света

17:09, 27 сентября 2025
Глава государства подчеркнул, что не стоит быть слишком осторожными в риторике с россиянами, если они угрожают, и не нужно проявлять слабость, если РФ угрожает блекаутом Киеву.
Если РФ угрожает устроить блэкаут в Киеве, то россияне должны знать, что в ответ на это блэкаут произойдет и в Москве. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что не стоит быть слишком осторожными в риторике с россиянами, если те угрожают, и не нужно проявлять слабость, если РФ грозит блэкаутом Киеву.

«Я считаю, что есть влияние на Россию, и не нужно ждать мягких шагов со стороны России в сторону Украины, и соответственно Украина должна делать ответные шаги в сторону России. И не нужно этого бояться, и не нужно быть очень осторожными в риторике с россиянами, если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и в цивилизованных странах», — отметил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что «быть цивилизованными с нецивилизованными» — это ошибка.

«Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они слабы. И не нужно проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — указал Глава государства.

Владимир Зеленский

