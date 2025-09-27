Володимир Зеленський: якщо РФ погрожує блекаутом Києву, Москва також залишиться без світла

Глава держави підкреслив, що не варто бути надто обережними в риториці з росіянами, якщо ті погрожують, і не треба проявляти слабкість, якщо РФ погрожує блекаутом Києву.

Якщо РФ погрожує влаштувати блекаут у Києві, то росіяни повинні знати, що у відповідь на це блекаут станеться і в Москві. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Глава держави підкреслив, що не варто бути надто обережними в риториці з росіянами, якщо ті погрожують, і не треба проявляти слабкість, якщо РФ погрожує блекаутом Києву.

«Я вважаю, що є вплив на Росію, і не треба чекати м’яких кроків з боку Росії в бік України, і відповідно Україна повинна давати відповідні кроки в бік Росії. І не треба цього боятися, і не треба бути дуже обережними в риториці з росіянами, якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика повинна бути і в цивілізованих країнах», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що «бути цивілізованими з нецивілізованими» — це помилка.

«Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії», — вказав Глава держави.

