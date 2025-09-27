В Винницкой области мужчина за $7 тысяч обещал переправить военнообязанного в Молдову

Фигурант на собственном автомобиле пообещал перевезти мужчину и провести инструктаж по пересечению границы с Молдовой.

В Винницкой области разоблачили мужчину, который за $7 тысяч обещал переправить украинца через границу в Молдову. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Согласно данным следствия, подозреваемый во время действия военного положения за денежное вознаграждение способствовал незаконному пересечению государственной границы Украины.

Фигурант на собственном автомобиле пообещал перевезти к месту временного пребывания мужчину с последующим инструктажем и фактическим пересечением границы с Молдовой.

Эта «услуга» была оценена в 7 тысяч долларов.

Во время передачи части оговоренных средств мужчину задержали правоохранители.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

