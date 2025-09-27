В Винницкой области мужчина за $7 тысяч обещал переправить военнообязанного в Молдову

В Винницкой области разоблачили мужчину, который за $7 тысяч обещал переправить украинца через границу в Молдову. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.
Согласно данным следствия, подозреваемый во время действия военного положения за денежное вознаграждение способствовал незаконному пересечению государственной границы Украины.
Фигурант на собственном автомобиле пообещал перевезти к месту временного пребывания мужчину с последующим инструктажем и фактическим пересечением границы с Молдовой.
Эта «услуга» была оценена в 7 тысяч долларов.
Во время передачи части оговоренных средств мужчину задержали правоохранители.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.