На Вінниччині чоловік за $7 тисяч обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови

На Вінниччині викрили чоловіка, який за $7 тисяч обіцяв переправити українця через кордон до Молдови. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану за грошову винагороду сприяв у незаконному перетині державного кордону України.
Фігурант на власній автівці пообіцяв перевести до тимчасового місця перебування чоловіка з подальшим інструктажем та фактичним перетином кордону із Молдовою.
Ця «послуга» була оцінена у 7 тисяч доларів.
Під час передачі частини обумовлених коштів чоловіка затримали правоохоронці.
За вчинення інкримінованого злочину передбачено до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.
