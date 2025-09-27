На Вінниччині чоловік за $7 тисяч обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови

Фігурант на власній автівці пообіцяв перевезти чоловіка та провести інструктаж щодо перетину кордону із Молдовою.

На Вінниччині викрили чоловіка, який за $7 тисяч обіцяв переправити українця через кордон до Молдови. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану за грошову винагороду сприяв у незаконному перетині державного кордону України.

Фігурант на власній автівці пообіцяв перевести до тимчасового місця перебування чоловіка з подальшим інструктажем та фактичним перетином кордону із Молдовою.

Ця «послуга» була оцінена у 7 тисяч доларів.

Під час передачі частини обумовлених коштів чоловіка затримали правоохоронці.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

