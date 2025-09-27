Президент Украины приветствовал ордер на арест Асада, который скрывается в Москве

Владимир Зеленский призвал к коллективным действиям против безнаказанности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Сирии выдать ордер на арест бывшего президента Башара Асада и заявил о поддержке всех усилий, направленных на его привлечение к ответственности.

«С декабря прошлого года он скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой. Показательно, что самые известные убийцы и преступники мира прячутся от правосудия в столице безнаказанности», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россия скрывает как собственные преступления, так и преступления других, и единственным способом остановить безнаказанность является давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления.

«Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны», — добавил глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.