Президент України привітав ордер на арешт Асада, який переховується в Москві

Володимир Зеленський закликав до колективних дій проти безкарності.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Сирії видати ордер на арешт колишнього президента Башара Асада та заявив про підтримку всіх зусиль, спрямованих на його притягнення до відповідальності.

« З грудня минулого року він переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою. Показово, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія приховує як власні злочини, так і злочини інших, і єдиним способом зупинити безкарність є тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини.

«Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни», — додав глава держави.

