Из Киева за границу вывезли спасенных львов и рысь: животные получат новую жизнь в Европе

За границу отправили спасенных диких животных — львов и рысь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская таможня сообщила об особых экспортных операциях — перевозке спасенных диких животных в безопасные места за границей.

Так, в Великобританию отправили львов, которых спасла благотворительная организация «МБФ „Спасение диких животных“». Из-за войны их пребывание в Украине стало небезопасным. В Yorkshire Wildlife Park они будут иметь ветеринарное сопровождение и надлежащий уход.

Еще одно важное событие — переезд самки евразийской рыси Рикки из Киевского зоопарка в национальный парк Harz в Германии. Там она станет частью международной программы по восстановлению популяции этого исчезающего вида, что будет способствовать сохранению биоразнообразия Европы.

В таможне подчеркнули, что все перемещения осуществлялись в соответствии с международной конвенцией CITES и ветеринарными нормами, с полным пакетом документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.