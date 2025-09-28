Практика судів
З Києва за кордон вивезли врятованих левів та рись: тварини отримають нове життя в Європі

09:37, 28 вересня 2025
За кордон відправили врятованих диких тварин — левів та рись.
З Києва за кордон вивезли врятованих левів та рись: тварини отримають нове життя в Європі
Київська митниця повідомила про особливі експортні операції — перевезення врятованих диких тварин до безпечних місць за кордоном.

Так, до Великої Британії відправили левів, яких урятувала благодійна організація «МБФ „Порятунок диких тварин“». Через війну їхнє перебування в Україні стало небезпечним. У Yorkshire Wildlife Park вони матимуть ветеринарний супровід і належний догляд.

Ще одна важлива подія — переїзд самиці євразійської рисі Ріккі з Київського зоопарку до національного парку Harz у Німеччині. Там вона стане частиною міжнародної програми з відновлення популяції цього зникаючого виду, що сприятиме збереженню біорізноманіття Європи.

У митниці наголосили, що всі переміщення здійснювалися відповідно до міжнародної конвенції CITES та ветеринарних норм, з повним пакетом документів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

