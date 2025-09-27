Россия через атаки дронами проверяет способность Европы защищаться – Зеленский

Атаки направлены на ослабление поддержки Украины перед зимой, считает Президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки России по европейским странам имеют целью проверить возможности Европы по защите собственной территории и спровоцировать сомнения в обществах — чтобы сократить объемы помощи Украине накануне зимы.

«Россия проверяет способность Европы защитить себя и пытается повлиять на общества, чтобы люди начали думать: „А что же мы все даем украинцам, а сами не можем защитить себя?“ — это делается для того, чтобы уменьшать помощь Украине, особенно перед зимой», — сказал Зеленский.

Президент привел пример атаки на Польшу: по его словам, в направлении Польши летели 92 дрона. «Мы все сбили над территорией Украины. Девятнадцать долетело до них. Но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета», — отметил он.

Зеленский также назвал другие потенциальные цели: Италию, Норвегию, Данию, Швецию, а также Румынию, Польшу и балтийские государства. «Путин проверяет, что есть у европейцев», — добавил глава государства.

По его словам, некоторые страны могут беспокоиться из-за передачи систем ПВО Украине и, возможно, откладывать такие решения «для себя». В то же время Зеленский подчеркнул технические ограничения: «Нельзя системами Patriot сбивать дроны, потому что просто в мире нет столько ракет».

В заключение Президент отметил важность знаний и координации: знаний мобильных огневых групп Украины, операторов дронов, руководства Воздушных сил и всех командиров противовоздушной обороны.

