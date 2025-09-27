Росія через атаки дронами перевіряє здатність Європи захищатися — Зеленський

Атаки спрямовані на послаблення підтримки України перед зимою, вважає Президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що атаки Росії по європейських країнах мають на меті перевірити можливості Європи щодо захисту власної території та спровокувати сумніви в суспільствах — щоб зменшити обсяги допомоги Україні напередодні зими.

«Росія перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства, щоб люди почали думати: „А що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе?“ — це робиться для того, щоб зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою», — сказав Зеленський.

Президент навів приклад атаки на Польщу: за його словами, у напрямку Польщі летіло 92 дрони. «Ми все збили над територією України. Дев’ятнадцять долетіло до них. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту», — зазначив він.

Зеленський також назвав інші потенційні цілі: Італію, Норвегію, Данію, Швецію, а також Румунію, Польщу та балтійські держави. «Путін перевіряє, що є у європейців», — додав глава держави.

За його словами, деякі країни можуть непокоїтися через передачу систем ППО Україні і, можливо, відкладати такі рішення «для себе». Водночас Зеленський підкреслив технічні обмеження: «Не можна системами Patriot збивати дрони, тому що просто у світі немає стільки ракет».

Як висновок, Президент наголосив на важливості знань і координації: знання мобільних вогневих груп України, операторів дронів, керівництва Повітряних сил та всіх командирів протиповітряної оборони.

