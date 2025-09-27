Практика судів
  1. В Україні

Росія через атаки дронами перевіряє здатність Європи захищатися — Зеленський

20:59, 27 вересня 2025
Атаки спрямовані на послаблення підтримки України перед зимою, вважає Президент.
Росія через атаки дронами перевіряє здатність Європи захищатися — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що атаки Росії по європейських країнах мають на меті перевірити можливості Європи щодо захисту власної території та спровокувати сумніви в суспільствах — щоб зменшити обсяги допомоги Україні напередодні зими.

«Росія перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства, щоб люди почали думати: „А що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе?“ — це робиться для того, щоб зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою», — сказав Зеленський.

Президент навів приклад атаки на Польщу: за його словами, у напрямку Польщі летіло 92 дрони. «Ми все збили над територією України. Дев’ятнадцять долетіло до них. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту», — зазначив він.

Зеленський також назвав інші потенційні цілі: Італію, Норвегію, Данію, Швецію, а також Румунію, Польщу та балтійські держави. «Путін перевіряє, що є у європейців», — додав глава держави.

За його словами, деякі країни можуть непокоїтися через передачу систем ППО Україні і, можливо, відкладати такі рішення «для себе». Водночас Зеленський підкреслив технічні обмеження: «Не можна системами Patriot збивати дрони, тому що просто у світі немає стільки ракет».

Як висновок, Президент наголосив на важливості знань і координації: знання мобільних вогневих груп України, операторів дронів, керівництва Повітряних сил та всіх командирів протиповітряної оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва