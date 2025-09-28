Пенсии в октябре — кому повысят выплаты

Повышения могут получить те, кто достигнет определенного возраста.

В октябре в Украине не планируется масштабный пересчет пенсий. Однако определенная часть пенсионеров все же получит надбавки — речь идет о тех, кто достигнет возраста, дающего право на возрастные доплаты. Общей индексации выплат на этот раз не будет.

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку при условии, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии 2025 года:

70-74 года – доплата 300 грн;

75-79 лет – 456 грн;

80 лет – 570 грн.

За начислением надбавки не нужно обращаться в Пенсионный фонд – все происходит автоматически.

