Пенсії у жовтні — кому підвищать виплати

Підвищення можуть отримати ті, хто досягне певного віку.

У жовтні в Україні не планується масштабного перерахунку пенсій. Проте певна частина пенсіонерів все ж отримає надбавки — йдеться про тих, хто досягне віку, що дає право на вікові доплати. Загальної індексації виплат цього разу не буде.

Пенсіонери старші за 70 років можуть отримати надбавку за умови, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

За нарахуванням надбавки не потрібно звертатися до Пенсійного фонду – все відбувається автоматично.

