Стало известно, каких профессий больше не хватает на украинском рынке труда

С начала года украинские работодатели ощущают значительный дефицит кадров в ряде специальностей. По данным Государственной службы занятости, спрос на определенные профессии существенно превышает предложение.
Наиболее востребованные специалисты:
Кроме того, на рынке есть вакансии, которые остаются малопопулярными среди украинцев, несмотря на открытые предложения. Среди них – строители кораблей, редакторы карт, киноведы, танцоры ночных клубов и сборщики денег из автоматов и турникетов.
В службе занятости отмечают: для представителей этих профессий сейчас складываются выгодные условия, так как работодатели готовы активно конкурировать за квалифицированных специалистов.
