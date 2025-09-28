Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, каких профессий больше не хватает на украинском рынке труда

13:52, 28 сентября 2025
Рынок труда испытывает острый дефицит кадров в рабочих и педагогических профессиях, в частности больше всего не хватает электромонтёров, слесарей и ассистентов учителей.
Стало известно, каких профессий больше не хватает на украинском рынке труда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала года украинские работодатели ощущают значительный дефицит кадров в ряде специальностей. По данным Государственной службы занятости, спрос на определенные профессии существенно превышает предложение.

Наиболее востребованные специалисты:

  • Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования – незаполнены более 1,2 тыс. вакансий.
  • Ассистенты учителя (особенно для работы с детьми с особыми образовательными потребностями) – около 1000 вакансий.
  • Слесари-сантехники – дефицит превышает 900 работников.
  • Слесари-ремонтники – более 850 вакансий.
  • Ассистенты воспитателей в детсадах – не хватает 639 человек.
  • Официанты – около 600 вакансий.
  • Операторы станков с программным управлением – более 500 вакансий.
  • Инспекторы пенитенциарной системы – почти 500 вакансий.
  • Слесари аварийно-восстановительных работ – нехватка 465 специалистов.
  • Токари – на рынке не хватает 442 специалистов.

Кроме того, на рынке есть вакансии, которые остаются малопопулярными среди украинцев, несмотря на открытые предложения. Среди них – строители кораблей, редакторы карт, киноведы, танцоры ночных клубов и сборщики денег из автоматов и турникетов.

В службе занятости отмечают: для представителей этих профессий сейчас складываются выгодные условия, так как работодатели готовы активно конкурировать за квалифицированных специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду