Стало известно, каких профессий больше не хватает на украинском рынке труда

Рынок труда испытывает острый дефицит кадров в рабочих и педагогических профессиях, в частности больше всего не хватает электромонтёров, слесарей и ассистентов учителей.

С начала года украинские работодатели ощущают значительный дефицит кадров в ряде специальностей. По данным Государственной службы занятости, спрос на определенные профессии существенно превышает предложение.

Наиболее востребованные специалисты:

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования – незаполнены более 1,2 тыс. вакансий.

Ассистенты учителя (особенно для работы с детьми с особыми образовательными потребностями) – около 1000 вакансий.

Слесари-сантехники – дефицит превышает 900 работников.

Слесари-ремонтники – более 850 вакансий.

Ассистенты воспитателей в детсадах – не хватает 639 человек.

Официанты – около 600 вакансий.

Операторы станков с программным управлением – более 500 вакансий.

Инспекторы пенитенциарной системы – почти 500 вакансий.

Слесари аварийно-восстановительных работ – нехватка 465 специалистов.

Токари – на рынке не хватает 442 специалистов.

Кроме того, на рынке есть вакансии, которые остаются малопопулярными среди украинцев, несмотря на открытые предложения. Среди них – строители кораблей, редакторы карт, киноведы, танцоры ночных клубов и сборщики денег из автоматов и турникетов.

В службе занятости отмечают: для представителей этих профессий сейчас складываются выгодные условия, так как работодатели готовы активно конкурировать за квалифицированных специалистов.

