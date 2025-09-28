Практика судів
Стало відомо, яких професій найбільше бракує на українському ринку праці

13:52, 28 вересня 2025
Ринок праці відчуває гострий дефіцит кадрів у робітничих і педагогічних професіях, зокрема найбільше бракує електромонтерів, слюсарів та асистентів учителів.
З початку року українські роботодавці відчувають значний дефіцит кадрів у низці спеціальностей. За даними Державної служби зайнятості, попит на певні професії суттєво перевищує пропозицію.

Найбільш затребувані фахівці:

  • Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування – незаповнені понад 1,2 тис. вакансій.
  • Асистенти вчителя (особливо для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами) – близько 1000 вакансій.
  • Слюсарі-сантехніки – дефіцит перевищує 900 працівників.
  • Слюсарі-ремонтники – понад 850 вакансій.
  • Асистенти вихователів у дитсадках – не вистачає 639 осіб.
  • Офіціанти – близько 600 вакансій.
  • Оператори верстатів з програмним керуванням – понад 500 вакансій.
  • Інспектори пенітенціарної системи – майже 500 вакансій.
  • Слюсарі аварійно-відновлювальних робіт – брак 465 спеціалістів.
  • Токарі – на ринку не вистачає 442 фахівців.

Крім того, на ринку є вакансії, які залишаються малопопулярними серед українців, попри відкриті пропозиції. Серед них – будівельники кораблів, редактори карт, кінознавці, танцюристи нічних клубів та збиральники грошей з автоматів і турнікетів.

У службі зайнятості зазначають: для представників цих професій нині складаються вигідні умови, адже роботодавці готові активно конкурувати за кваліфікованих спеціалістів.

