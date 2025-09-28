Стало відомо, яких професій найбільше бракує на українському ринку праці

З початку року українські роботодавці відчувають значний дефіцит кадрів у низці спеціальностей. За даними Державної служби зайнятості, попит на певні професії суттєво перевищує пропозицію.
Найбільш затребувані фахівці:
Крім того, на ринку є вакансії, які залишаються малопопулярними серед українців, попри відкриті пропозиції. Серед них – будівельники кораблів, редактори карт, кінознавці, танцюристи нічних клубів та збиральники грошей з автоматів і турнікетів.
У службі зайнятості зазначають: для представників цих професій нині складаються вигідні умови, адже роботодавці готові активно конкурувати за кваліфікованих спеціалістів.
