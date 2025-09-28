Каких специалистов работодатели ищут больше всего — ТОП-10 самых популярных вакансий

Государственная служба занятости обнародовала перечень профессий, которые чаще всего предлагают украинские работодатели: в топе — подсобные рабочие, водители, продавцы, повара и уборщики.
В частности, наибольший спрос был на подсобных рабочих – 15 тысяч вакансий. В то же время желающих работать на таких должностях оказалось еще больше – свыше 18 тысяч.
В пятерку самых популярных профессий также вошли:
Далее по популярности идут:
В службе также отмечают, что на рынке появляются редкие вакансии.
Среди них – заведующий оранжереей, начальник мельницы, математик, бандурист, приготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.
Эксперты подчеркивают: спрос на рабочие и обслуживающие профессии стабильно высокий, а количество претендентов не всегда соответствует реальным потребностям рынка.
