Каких специалистов работодатели ищут больше всего — ТОП-10 самых популярных вакансий

Государственная служба занятости обнародовала перечень профессий, которые чаще всего предлагают украинские работодатели: в топе — подсобные рабочие, водители, продавцы, повара и уборщики.

В частности, наибольший спрос был на подсобных рабочих – 15 тысяч вакансий. В то же время желающих работать на таких должностях оказалось еще больше – свыше 18 тысяч.

В пятерку самых популярных профессий также вошли:

Водитель автотранспортных средств – более 13 тыс. вакансий, тогда как соискателей было лишь 10,6 тыс.

Продавец продовольственных товаров – более 13 тыс. предложений, но почти 20 тыс. претендентов.

Продавец-консультант – более 9 тыс. вакансий против 11 тыс. соискателей.

Повар – почти 8,7 тыс. вакансий и около 12 тыс. претендентов.

Далее по популярности идут:

Уборщик служебных помещений – почти 8 тыс. вакансий, тогда как соискателей свыше 10,5 тыс.

Бухгалтер – 6,7 тыс. предложений и около 9 тыс. кандидатов.

Учитель учреждения общего среднего образования – 4,7 тыс. вакансий против 7 тыс. желающих.

Швея – 4,6 тыс. вакансий, а вот претендентов меньше – 3,9 тыс.

Медицинская сестра (брат медицинский) – почти 4,5 тыс. вакансий при 6,7 тыс. кандидатов.

В службе также отмечают, что на рынке появляются редкие вакансии.

Среди них – заведующий оранжереей, начальник мельницы, математик, бандурист, приготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.

Эксперты подчеркивают: спрос на рабочие и обслуживающие профессии стабильно высокий, а количество претендентов не всегда соответствует реальным потребностям рынка.

