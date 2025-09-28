Яких фахівців роботодавці шукають найбільше — ТОП-10 найпопулярніших вакансій

Роботодавці найчастіше пропонують роботу підсобним робітникам, водіям, продавцям, кухарям та прибиральникам.

Державна служба зайнятості оприлюднила перелік професій, які найчастіше пропонують українські роботодавці: у топі — підсобні робітники, водії, продавці, кухарі та прибиральники.

Зокрема, найбільший попит був на підсобних робітників – 15 тисяч вакансій. Водночас охочих працювати на таких посадах виявилося ще більше – понад 18 тисяч.

У п’ятірку найпопулярніших професій також увійшли:

Водій автотранспортних засобів – понад 13 тис. вакансій, тоді як шукачів було лише 10,6 тис.

Продавець продовольчих товарів – понад 13 тис. пропозицій, але майже 20 тис. претендентів.

Продавець-консультант – понад 9 тис. вакансій проти 11 тис. шукачів.

Кухар – майже 8,7 тис. вакансій і близько 12 тис. претендентів.

Далі за популярністю йдуть:

Прибиральник службових приміщень – майже 8 тис. вакансій, тоді як шукачів понад 10,5 тис.

Бухгалтер – 6,7 тис. пропозицій і близько 9 тис. кандидатів.

Вчитель закладу загальної середньої освіти – 4,7 тис. вакансій проти 7 тис. охочих.

Швачка – 4,6 тис. вакансій, а от претендентів менше – 3,9 тис.

Медична сестра (брат медичний) – майже 4,5 тис. вакансій при 6,7 тис. кандидатів.

У службі також відзначають, що на ринку з’являються рідкісні вакансії.

Серед них – завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки.

Експерти наголошують: попит на робітничі та обслуговуючі професії стабільно високий, а кількість претендентів не завжди відповідає реальним потребам ринку.

