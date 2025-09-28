Яких фахівців роботодавці шукають найбільше — ТОП-10 найпопулярніших вакансій

Державна служба зайнятості оприлюднила перелік професій, які найчастіше пропонують українські роботодавці: у топі — підсобні робітники, водії, продавці, кухарі та прибиральники.
Зокрема, найбільший попит був на підсобних робітників – 15 тисяч вакансій. Водночас охочих працювати на таких посадах виявилося ще більше – понад 18 тисяч.
У п’ятірку найпопулярніших професій також увійшли:
Далі за популярністю йдуть:
У службі також відзначають, що на ринку з’являються рідкісні вакансії.
Серед них – завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки.
Експерти наголошують: попит на робітничі та обслуговуючі професії стабільно високий, а кількість претендентів не завжди відповідає реальним потребам ринку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.