В Китае с помощью ИИ изменили в фильме гомосексуальную пару на гетеросексуальную

Дистрибьютор Neon осудил несанкционированные изменения китайской компанией Hishow.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае с помощью искусственного интеллекта отредактировали австралийский фильм ужасов «Вместе» с Дэйвом Франко и Элисон Бри, заменив гомосексуальную пару на гетеросексуальную для проката в местных кинотеатрах. Об этом сообщает BBC.

Предварительный показ ленты состоялся 12 сентября, но только после распространения оригинальных сцен в сети зрители заметили изменения. В китайской версии отредактировали сцены секса и обнаженности, в частности добавив пару в душевой сцене, чтобы скрыть тело главного героя. Больше всего критики вызвала цифровая замена мужского лица на женское в изображении гей-пары и удаление упоминаний об однополых отношениях. В Китае, где однополые браки не признаются, а ЛГБТ-темы цензурируются, подобные изменения не являются новыми — ранее в фильме «Оппенгеймер» ИИ наложил платье на обнаженное тело актрисы Флоренс Пью.

Впоследствии глобальный дистрибьютор Neon раскритиковал китайскую компанию Hishow за несанкционированный монтаж. «Neon не одобряет несанкционированный монтаж фильма (со стороны — ред.) Hishow и требует прекратить распространение этой измененной версии», — заявили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.