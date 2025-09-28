Практика судів
У Китаї за допомогою ШІ змінили у фільмі гомосексуальну пару на гетеросексуальну

19:10, 28 вересня 2025
Дистриб’ютор Neon засудив несанкціоновані зміни китайською компанією Hishow.
У Китаї за допомогою ШІ змінили у фільмі гомосексуальну пару на гетеросексуальну
Фото: BBC
У Китаї за допомогою штучного інтелекту відредагували австралійський фільм жахів «Разом» із Дейвом Франко та Елісон Брі, замінивши гомосексуальну пару на гетеросексуальну для прокату в місцевих кінотеатрах. Про це повідомляє BBC.

Передпоказ стрічки відбувся 12 вересня, але лише після поширення оригінальних сцен у мережі глядачі помітили зміни. У китайській версії відредагували сцени сексу та оголеності, зокрема додавши пару в душовій сцені, щоб приховати тіло головного героя. Найбільше критики викликала цифрова заміна чоловічого обличчя на жіноче в зображенні гей-пари та видалення згадок про одностатеві стосунки. У Китаї, де одностатеві шлюби не визнаються, а ЛГБТ-теми цензуруються, подібні зміни не є новими — раніше у фільмі «Оппенгеймер» ШІ наклав сукню на оголене тіло акторки Флоренс П’ю.

Згодом глобальний дистриб’ютор Neon розкритикував китайську компанію Hishow за несанкціонований монтаж. «Neon не схвалює несанкціонований монтаж фільму (з боку – ред.) Hishow та вимагає припинити розповсюдження цієї зміненої версії», — заявили в компанії.

