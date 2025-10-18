Практика судів
Субсидія, пільга та грошова допомога на тверде паливо у 2025 році — що треба знати

23:57, 18 жовтня 2025
Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян.
Субсидія, пільга та грошова допомога на тверде паливо у 2025 році — що треба знати
Фото: ukrinform.com
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області роз’яснило питання  щодо отримання субсидії, пільги та грошової допомоги на тверде паливо.

Для людей, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію), законодавством передбачено житлову субсидію / пільгу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

При цьому таким людям житлову субсидію / пільгу одночасно може бути надано на житлово-комунальні послуги (електроенергія, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивіз сміття тощо).

Житлова субсидія на тверде паливо

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян. Для призначення житлової субсидії подаються заява та декларація про доходи та витрати (встановленого зразка).

Пільга на тверде паливо

Пільга на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається особі, внесеній до Реєстру осіб, які мають право на пільги, один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян. Для призначення пільги подається заява встановленого зразка та довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

У ПФ зазначили, що призначення житлової субсидії / пільги на тверде паливо здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї. Пільги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України надаються незалежно від отриманих доходів.

Допомога на придбання твердого палива від міжнародних партнерів

Для осіб, які проживають на територіях, де ведуться (велися) бойові дії у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях та мешкають у житлових приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом, передбачено можливість отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива, яка виплачується коштом міжнародних донорів. Перелік територіальних громад визначається відповідними обласними держадміністраціями (військовими адміністраціями).

Грошова допомога на придбання твердого палива надається на все домогосподарство одноразово на відповідний опалювальний сезон. Розмір допомоги – 19 400 грн на одне домогосподарство.

Пенсійний фонд субсидія

