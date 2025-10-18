Субсидия, льгота и денежная помощь на твердое топливо в 2025 году — что нужно знать

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило вопросы относительно получения субсидии, льготы и денежной помощи на твердое топливо.

Для людей, которые отапливают жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электроэнергию), законодательством предусмотрена жилищная субсидия / льгота на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

При этом таким людям жилищная субсидия / льгота одновременно может предоставляться и на жилищно-коммунальные услуги (электроэнергия, газоснабжение для приготовления пищи, водоснабжение, вывоз мусора и т. п.).

Жилищная субсидия на твердое топливо

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.

Для назначения жилищной субсидии подаются заявление и декларация о доходах и расходах (установленного образца).

Льгота на твердое топливо

Льгота на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается лицу, внесенному в Реестр лиц, имеющих право на льготы, один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.

Для назначения льготы подаются заявление установленного образца и справка о наличии в жилом помещении печного отопления.

В Пенсионном фонде отметили, что назначение жилищной субсидии / льготы на твердое топливо осуществляется с учетом совокупного дохода семьи.

Льготы участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины предоставляются независимо от полученных доходов.

Помощь на приобретение твердого топлива от международных партнеров

Для лиц, проживающих на территориях, где ведутся (велись) боевые действия — в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях, и проживающих в жилых помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом, предусмотрена возможность получения единовременной денежной помощи на приобретение твердого печного бытового топлива, которая выплачивается за счет средств международных доноров.

Перечень территориальных общин определяется соответствующими областными государственными администрациями (военными администрациями).

Денежная помощь на приобретение твердого топлива предоставляется на все домохозяйство один раз на соответствующий отопительный сезон. Размер помощи — 19 400 гривен на одно домохозяйство.

