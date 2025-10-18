Практика судов
  1. Общество

Субсидия, льгота и денежная помощь на твердое топливо в 2025 году — что нужно знать

23:57, 18 октября 2025
Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.
Субсидия, льгота и денежная помощь на твердое топливо в 2025 году — что нужно знать
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило вопросы относительно получения субсидии, льготы и денежной помощи на твердое топливо.

Для людей, которые отапливают жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электроэнергию), законодательством предусмотрена жилищная субсидия / льгота на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

При этом таким людям жилищная субсидия / льгота одновременно может предоставляться и на жилищно-коммунальные услуги (электроэнергия, газоснабжение для приготовления пищи, водоснабжение, вывоз мусора и т. п.).

Жилищная субсидия на твердое топливо

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.

Для назначения жилищной субсидии подаются заявление и декларация о доходах и расходах (установленного образца).

Льгота на твердое топливо

Льгота на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается лицу, внесенному в Реестр лиц, имеющих право на льготы, один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.

Для назначения льготы подаются заявление установленного образца и справка о наличии в жилом помещении печного отопления.

В Пенсионном фонде отметили, что назначение жилищной субсидии / льготы на твердое топливо осуществляется с учетом совокупного дохода семьи.

Льготы участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины предоставляются независимо от полученных доходов.

Помощь на приобретение твердого топлива от международных партнеров

Для лиц, проживающих на территориях, где ведутся (велись) боевые действия — в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях, и проживающих в жилых помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом, предусмотрена возможность получения единовременной денежной помощи на приобретение твердого печного бытового топлива, которая выплачивается за счет средств международных доноров.

Перечень территориальных общин определяется соответствующими областными государственными администрациями (военными администрациями).

Денежная помощь на приобретение твердого топлива предоставляется на все домохозяйство один раз на соответствующий отопительный сезон. Размер помощи — 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді