Як відновити паперове посвідчення УБД — алгоритм дій

У разі втрати паперового посвідчення, особа може використовувати електронне посвідчення, або відновити паперове.

Київський обласний ТЦК нагадав, як відновити паперове посвідчення учасника бойових дій.

У центрі комплектування зазначили, що в Україні електронне посвідчення ветерана у Дії має ідентичну юридичну силу, як і паперове, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник війни, член сім’ї загиблого, член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України).

У разі втрати паперового посвідчення ветерана, особа може використовувати електронне посвідчення. Та якщо ж особа бажає відновити втрачене або непридатне для використання паперове, то це можна зробити, здійснивши кілька кроків.

Куди звернутися та де отримати

Міністерство у справах ветеранів України

Структурний підрозділ з питань ветеранської політики. Вони працюють при ОВА, районних, районних у місті Києві держадміністраціях, виконкомах міст тощо.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Що треба зробити

Подати заяву та документи особисто/через законного представника або відправити поштою (рекомендованим листом).

Документи, які необхідно надати:

- для відновлення/заміни посвідчення УБД, яке було видане Мінветеранів:

безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів України на адресу: вулиця Хрещатик, буд. 34, м. Київ, 01001 або через ЦНАП (лише для Захисників і Захисниць з числа добровольців, які отримали статус УБД згідно з рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів) подається:

▪️ Заява у довільній формі в якій зазначається прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, спосіб отримання посвідчення учасника бойових дій (за місцем оформлення посвідчення, у ЦНАП (повне найменування та місцезнаходження) та додаються:

▪️ копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України – для громадян України;

▪️ копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні та довідки про звернення за визнанням особою без громадянства – для іноземців та осіб без громадянства;

▪️ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

▪️ копія документа, який посвідчує особу законного представника або уповноваженої особи, та копія документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти заявника, оформленого відповідно до вимог законодавства – у разі звернення законного представника або уповноваженої особи;

▪️ фотокартка розміром 3х4 сантиметри;

▪️ витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (його можна отримати у ЦНАП);

▪️ посвідчення, яке потребує заміни;

▪️ документи про зміну особистих даних (прізвища, власного імені та по батькові (у разі наявності).

Відновлення/заміна посвідчення УБД військовослужбовцям, а також особам рядового і начальницького складу, здійснюється органами сектору безпеки та оборони, у яких вони проходять або проходили службу.

Для відновлення/заміни посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого, посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасники Революції Гідності

До структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) або до ЦНАП за місцем знаходження такого структурного підрозділу подається:

▪️ Заява у довільній формі, а від імені дитини віком до 14 років таку заяву подає інший з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник, в якій зазначається прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, спосіб отримання посвідчення, (за місцем оформлення посвідчення ветерана (повне найменування та місцезнаходження структурного підрозділу з питань ветеранської політики), або у ЦНАП (повне найменування та місцезнаходження) та додаються:

▪️ копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України – для громадян України;

▪️ копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні та довідки про звернення за визнанням особою без громадянства – для іноземців та осіб без громадянства;

▪️ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

▪️ копія свідоцтва про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини – для дітей;

▪️ копія документа, який посвідчує особу законного представника або уповноваженої особи, та копія документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти заявника, оформленого відповідно до вимог законодавства – у разі звернення законного представника або уповноваженої особи;

▪️ фотокартка розміром 3х4 сантиметри (для дітей за бажанням);

▪️ посвідчення, яке потребує заміни;

▪️ документи про зміну особистих даних (прізвища, власного імені та по батькові (у разі наявності);

▪️ витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (його можна отримати у ЦНАП).

