Как восстановить бумажное удостоверение УБД — алгоритм действий

В случае утраты бумажного удостоверения лицо может использовать электронное удостоверение или восстановить бумажное.

Киевский областной ТЦК напомнил, как восстановить бумажное удостоверение участника боевых действий.

В центре комплектования отметили, что в Украине электронное удостоверение ветерана в приложении Дія имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, подтверждающее его статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью вследствие войны, участник войны, член семьи погибшего, член семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины).

В случае утраты бумажного удостоверения ветерана лицо может использовать электронное удостоверение. Но если человек хочет восстановить утраченное или непригодное к использованию бумажное, это можно сделать, выполнив несколько шагов.

Куда обратиться и где получить

Министерство по делам ветеранов Украины

Структурное подразделение по вопросам ветеранской политики. Они работают при ОВА, районных, районных в городе Киеве государственных администрациях, исполкомах городов и т. д.

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

Что нужно сделать

Подать заявление и документы лично/через законного представителя или отправить почтой (заказным письмом).

Документы, которые необходимо предоставить:

Для восстановления/замены удостоверения УБД, выданного Минветеранов:

Непосредственно в Министерство по делам ветеранов Украины по адресу: ул. Крещатик, д. 34, г. Киев, 01001,

или через ЦНАП (только для Защитников и Защитниц из числа добровольцев, получивших статус УБД по решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов) подается:

заявление в произвольной форме, в котором указываются фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона, способ получения удостоверения участника боевых действий (по месту оформления удостоверения, в ЦНАП — полное наименование и местонахождение), и прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины — для граждан Украины;

копия паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, вида на постоянное проживание, вида на временное проживание, удостоверения беженца, удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите, или другого документа, подтверждающего законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины (кроме справки о обращении за защитой в Украине и справки о обращении за признанием лицом без гражданства) — для иностранцев и лиц без гражданства;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера и имеют отметку в паспорте);

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя или уполномоченного лица, и копия документа, предоставляющего полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять заявителя, оформленного в соответствии с требованиями законодательства — в случае обращения законного представителя или уполномоченного лица;

фотокарточка размером 3×4 см;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (ее можно получить в ЦНАП);

удостоверение, подлежащее замене;

документы о смене личных данных (фамилии, собственного имени и отчества — при наличии).

Восстановление/замена удостоверения УБД военнослужащим, а также лицам рядового и начальствующего состава осуществляется органами сектора безопасности и обороны, в которых они проходят или проходили службу.

Для восстановления/замены удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, члена семьи погибшего, удостоверения члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, пострадавшего участника Революции Достоинства:

В структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по задекларированному/зарегистрированному месту проживания (пребывания) или по адресу фактического проживания (для внутренне перемещенных лиц) либо в ЦНАП по месту нахождения такого структурного подразделения подается:

заявление в произвольной форме, а от имени ребенка до 14 лет — заявление подает один из родителей, опекун, попечитель или иной законный представитель, в котором указываются фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона, способ получения удостоверения (по месту оформления удостоверения ветерана — полное наименование и местонахождение структурного подразделения по вопросам ветеранской политики, или в ЦНАП — полное наименование и местонахождение), и прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины — для граждан Украины;

копия паспортного документа иностранца или лица без гражданства, вида на постоянное или временное проживание, удостоверения беженца, удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите, или другого документа, подтверждающего законность пребывания на территории Украины (кроме справки о обращении за защитой или признанием лицом без гражданства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (с тем же исключением по религиозным убеждениям);

копия свидетельства о рождении или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения ребенка — для детей;

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя или уполномоченного лица, и копия документа, предоставляющего полномочия представлять заявителя;

фотокарточка размером 3×4 см (для детей — по желанию);

удостоверение, подлежащее замене;

документы о смене личных данных (фамилии, собственного имени и отчества — при наличии);

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (можно получить в ЦНАП).

