Тарас Цимбалюк на шоу «Холостяк 14» получил благодарность от ГСЧС за роль в сериале «Любовь и пламя»

ГСЧС отметила Цимбалюка за роль спасателя: «Искренне и правдиво показал профессию».

Украинский актер и главный герой шоу «Холостяк 14» Тарас Цимбалюк получил благодарность от представительницы ГСЧС за изображение роли спасателя в сериале «Любовь и пламя». В ведомстве отметили его за «искреннее и правдивое» воплощение образа, но сам актер признался, что почувствовал себя неловко из-за этой награды.

Съемки сериала проходили в одной из пожарных частей, где работает сотрудница ГСЧС Наталья, участница «Холостяка 14». Именно там она впервые увидела Цимбалюка и отметила, что его актерская игра впечатляет. «Для меня большая честь передать тебе благодарность. Это награда за то, что ты очень искренне и правдиво показал роль спасателя. Благодаря таким историям люди действительно больше понимают, насколько это важная и ответственная профессия», — обратилась Наталья к актеру.

Обращаясь к Наталье, актер добавил: «Мне приятно, что мы транслируем и закладываем такие смыслы — насколько огромный вклад делают сотрудники ГСЧС, поэтому большое тебе спасибо за такой подарок».

