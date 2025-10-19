Тарас Цимбалюк на шоу «Холостяк 14» отримав подяку від ДСНС за роль у серіалі «Кохання та полум’я»

ДСНС відзначила Цимбалюка за роль рятувальника: «Щиро і правдиво показав професію».

Український актор і головний герой шоу «Холостяк 14» Тарас Цимбалюк отримав подяку від представниці ДСНС за зображення ролі рятувальника в серіалі «Кохання та полум’я». У відомстві відзначили його за «щире і правдиве» втілення образу, але сам актор зізнався, що відчув себе незручно через цю нагороду.

Зйомки серіалу проходили в одній із пожежних частин, де працює співробітниця ДСНС Наталія, учасниця «Холостяка 14». Саме там вона вперше побачила Цимбалюка і зазначила, що його акторська гра вражає. «Для мене велика честь передати тобі подяку. Це відзнака за те, що ти дуже щиро і правдиво показав роль рятувальника. Завдяки таким історіям люди дійсно більше розуміють, наскільки це важлива і відповідальна професія», — звернулася Наталія до актора.

Звертаючись до Наталії, актор додав: «Мені приємно, що ми транслюємо і закладаємо такі сенси – наскільки величезний внесок роблять співробітники ДСНС, тому дуже тобі дякую за такий подарунок».

