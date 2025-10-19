В ГНС объяснили, подлежит ли налогообложению сумма средств, которую продавец возвращает покупателю за товар надлежащего качества

Украинцам разъяснили вопрос налогообложения средств, которые продавец возвращает покупателю за товар надлежащего качества.

Фото: dtkt.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Закарпатской области пояснило, подлежит ли налогообложению и отражению в приложении 4ДФ к Расчету сумма средств, выплачиваемая юридическим лицом – продавцом физическому лицу – покупателю в связи с возвратом товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней (не связанного с гарантийным обслуживанием), если такой товар по каким-либо причинам не удовлетворил покупателя.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется разд. IV Налогового кодекса Украины (далее – НКУ), согласно п. 163.1 ст. 163 которого объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) облагаемый доход, в который включаются иные доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ. Статьей 165 НКУ определен исчерпывающий перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) облагаемого дохода налогоплательщика, то есть не подлежат налогообложению у источника выплаты.

Так, в общий месячный (годовой) облагаемый доход налогоплательщика не включается стоимость товаров, которые поступают налогоплательщику как гарантийная замена в порядке, установленном законом, а также денежная компенсация стоимости товаров, предоставленная налогоплательщику в случае их возврата продавцу или лицу, уполномоченному таким продавцом осуществлять их гарантийное обслуживание (замену) в течение гарантийного срока, но не выше, чем цена приобретения таких товаров.

Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть использован им по назначению.

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, потребитель имеет право либо приобрести любые другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости, либо расторгнуть договор и получить обратно деньги в размере стоимости возвращенного товара, либо обменять товар на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу (часть вторая ст. 9 Закона № 1023).

Лица, которые согласно НКУ имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (далее – Расчет), в контролирующий орган по основному месту учета. Расчет подается только в случае начисления указанных сумм доходов налогоплательщику – физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным вопросам не допускается.

Согласно справочнику признаков доходов физических лиц, приведенному в приложении 2 к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 30.01.2015 за № 111/26556, стоимость товаров, которые поступают налогоплательщику как гарантийная замена в порядке, установленном законом, а также денежная компенсация стоимости товаров, предоставленная налогоплательщику в случае их возврата продавцу или лицу, уполномоченному таким продавцом осуществлять их гарантийное обслуживание (замену), в течение гарантийного срока, но не выше, чем цена приобретения таких товаров, отражаются налоговым агентом под признаком дохода «138».

Учитывая изложенное, средства, которые выплачиваются юридическим лицом – продавцом физическому лицу – покупателю в связи с возвратом товара надлежащего качества, но не выше, чем цена приобретения такого товара, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.

При этом такие средства отражаются в Приложении 4ДФ к Расчету под признаком дохода «138».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.