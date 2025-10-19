Можно ли получить субсидию, если домохозяйство имеет долг за коммунальные услуги — разъяснение

В Пенсионном фонде напомнили, в каких случаях жилищная субсидия не назначается.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, можно ли получить жилищную субсидию, если домохозяйство имеет задолженность за коммунальные услуги.

Согласно пункту 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, жилищная субсидия не назначается, если домохозяйство имеет просроченную более чем на три месяца задолженность по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, которая на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

Для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, составляет 4 000 грн.

Информацию о наличии задолженности предоставляет управитель, объединение совладельцев или исполнитель коммунальных услуг.

«В то же время жилищная субсидия может быть назначена, если факт уплаты задолженности документально подтвержден, либо если заключен договор о ее реструктуризации, или когда потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (имеется определение об открытии производства по делу)», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Также при назначении жилищной субсидии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задолженность не учитывается, если такие лица проживают в жилом помещении без договора аренды, а задолженность образовалась до момента выдачи справки ВПЛ.

В ведомстве напомнили, что перечень услуг, на которые лицо обращается за жилищной субсидией, указывается в заявлении: при этом субсидия может быть назначена только на те услуги, по которым задолженность отсутствует.

По вопросам причин возникновения или порядка погашения задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг следует обращаться к исполнителям коммунальных услуг, которые ведут учет такой задолженности.

