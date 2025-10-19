Практика судів
  1. Суспільство

Чи можна отримати субсидію, якщо домогосподарство має борг за комунальні послуги — роз’яснення

20:57, 19 жовтня 2025
У Пенсійному фонді нагадали, коли не призначається житлова субсидія.
Фото: pfu.gov.ua/vl
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області нагадало, чи можна отримати житлову субсидію, якщо домогосподарство має борг за комунальні послуги.

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, яка на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії, становить 4 000 грн.

Інформацію про наявність заборгованості повідомляє управитель, об’єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг.

«Водночас житлову субсидію може бути призначено, якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

Разом з тим при призначенні житлової субсидії внутрішньо переміщеним особам (ВПО) заборгованість не враховується, якщо такі особи проживають у житловому приміщенні без договору оренди, і заборгованість утворилася до моменту видачі довідки ВПО», - підкреслили у ПФ.

У відомстві також нагадали, що перелік послуг, на які особа звертається за житловою субсидією, зазначається в заяві: водночас субсидія може бути призначена на ті послуги, де заборгованість відсутня.

З питань щодо причин виникнення / порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід звертатись до виконавців комунальних послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.

Пенсійний фонд субсидія

